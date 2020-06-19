Ведущее турецкое издание Нurriyet опубликовало статью о больной китайским вирусом первой леди Украины Елене Зеленской

Правда, вместо семейного фото президента Украины с женой журналисты проиллюстрировали материал постером из фильма «8 лучших свиданий», где роль пары сыграли Владимир Зеленский и Вера Брежнева.

Утром в среду, 17 июня, Hürriyet — турецкая газета с самым высоким тиражом среди всех газет в Турции — опубликовала материал с заголовком "Жена украинского лидера госпитализирована с вирусом".

Но в печать газета вышла со снимком Зеленского и Брежневой.

Аналогичная ошибка была допущена при публикации материала на сайте Hürriyet, это можно увидеть в кеш-версии страницы.

Вскоре ошибку исправили. Теперь материал иллюстрирует фото, на котором изображен только Зеленский.

Отметим, "8 лучших свиданий" - это украинско-российская комедия, вышедшая в 2016 году. Он был снят российским режиссером Марюсом Вайсбергом и произведен Студией "Квартал-95". Главные роли исполнили певица Вера Брежнева и Владимир Зеленский.

Напомним, что это не первый ляп турецких СМИ с женой Владимира Зеленского. Недавно другое издание Haber Chаnnel назвал первую леди Украины Ольга, а не Елена.

Напомним, 12 июня стало известно, что тест выявил китайский вирус у жены президента Елены Зеленской. При этом лабораторный аналиц образцом Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Супругу президент атакой результат очень удивил, она чувтвовала себя абсолютно здоровой, никаких симптомов заболевания не было.

Однако уже 16 июня Офис президента выдал заявление о том, что первую леди положили в больницу. Был озвучен диагноз: "двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести".

Позже пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский продолжает работать в Офисе президента. По ее словам, некоторые функции, в частности переговоры с лидерами других стран, можно осуществлять исключительно из ОП.

Однако, из-за заражения супруги Зеленскому пришлось перейти на особый режим работы. В частности понадобилось отменить личные встреч, а все совещания переведели в онлайн-режим.

Также она Мендель о самочувствии Зеленского. "Президент чувствует себя абсолютно здоровым, но переживает за свою жену", - заявила пресс-секретарь президента.

Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение.

Также Politeka писала, что Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней".