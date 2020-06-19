Ведущее турецкое издание Нurriyet опубликовало статью о больной китайским вирусом первой леди Украины Елене Зеленской
Правда, вместо семейного фото президента Украины с женой журналисты проиллюстрировали материал постером из фильма «8 лучших свиданий», где роль пары сыграли Владимир Зеленский и Вера Брежнева.
Утром в среду, 17 июня, Hürriyet — турецкая газета с самым высоким тиражом среди всех газет в Турции — опубликовала материал с заголовком "Жена украинского лидера госпитализирована с вирусом".
Но в печать газета вышла со снимком Зеленского и Брежневой.
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Аналогичная ошибка была допущена при публикации материала на сайте Hürriyet, это можно увидеть в кеш-версии страницы.
Вскоре ошибку исправили. Теперь материал иллюстрирует фото, на котором изображен только Зеленский.
Отметим, "8 лучших свиданий" - это украинско-российская комедия, вышедшая в 2016 году. Он был снят российским режиссером Марюсом Вайсбергом и произведен Студией "Квартал-95". Главные роли исполнили певица Вера Брежнева и Владимир Зеленский.
Напомним, что это не первый ляп турецких СМИ с женой Владимира Зеленского. Недавно другое издание Haber Chаnnel назвал первую леди Украины Ольга, а не Елена.
Напомним, 12 июня стало известно, что тест выявил китайский вирус у жены президента Елены Зеленской. При этом лабораторный аналиц образцом Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
Супругу президент атакой результат очень удивил, она чувтвовала себя абсолютно здоровой, никаких симптомов заболевания не было.
Однако уже 16 июня Офис президента выдал заявление о том, что первую леди положили в больницу. Был озвучен диагноз: "двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести".
Позже пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский продолжает работать в Офисе президента. По ее словам, некоторые функции, в частности переговоры с лидерами других стран, можно осуществлять исключительно из ОП.
Однако, из-за заражения супруги Зеленскому пришлось перейти на особый режим работы. В частности понадобилось отменить личные встреч, а все совещания переведели в онлайн-режим.
Также она Мендель о самочувствии Зеленского. "Президент чувствует себя абсолютно здоровым, но переживает за свою жену", - заявила пресс-секретарь президента.
Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение.
Также Politeka писала, что Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней".