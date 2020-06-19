Новий спалах китайського вірусу почався в Україні через дії Кабміну

Про це громадський діяч Андрій Пальчевський заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися, скрольте вниз), передає Politeka.net.

"Без всякого сумніву, буде друга хвиля. Вона вже йде. Закриють на карантин - звичайно закриють. Наше керівництво пішло не тим шляхом, як весь світ, а саме - відокремити особливо важливих, так званих, істотних працівників, інших посадити на якісь 50%, 70% зарплати, дати людям відсидітися як можна довше", - розповів Пальчевський. - "Але для цього треба, щоб вони не платили за квартири, тепло, що одержували, на що можна їсти, щоб не було абсолютної безнадії в очах. А далі - повільно їх випускати".

Громадський діяч розкритикував рішення уряду про відновлення міжнародного авіасполучення. Він упевнений, що іноземці знову заразять українців китайським вірусом, незалежно від заходів обережності.

"Україна в Європі в чорному списку. Ви знаєте, МЗС України підготував "зелений" та "червоний" список країн. В "зеленому" ми без обсервації приймаємо людей, з "червоної" - приймаємо з обсервацією або не приймаємо взагалі. Я вас запевняю, вони, іноземці, завезуть нам хвороба ще раз... Ситуація буде повторюватися", - стверджує Андрій Пальчевський.

Він вважає, що причиною нової хвилі епідемії стала брехня Кабміну. А загострення ситуації сильно вдарить по рейтингу партії "Слуга народу" під час місцевих виборів.

"З-за того, що вони обманювали президента, перша частина вже програна. Вони Зеленському розповідали, що ми перемагаємо, а у нас почали цифри зростати, в три рази більше людей позавчора. Це показник. Тепер пророкують: тисячі будуть вмирати. А хто за це відповість? Я вам скажу: партія влади", - підсумував Андрій Пальчевський.

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Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський підказав, як допомогти людям, які хворіють китайським вірусом: «Скоро переможемо! Тільки без нашого Мозу».

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