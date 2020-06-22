Нові правила стосуються випускників: українцям більше не треба проходити підсумкову атестацію в обов'язковому порядку, тепер тільки за бажанням

Рада прийняла закон 18 червня. За словами в. о. міністра освіти Любомири Мандзій, президент Володимир Зеленський вже підписав документ, передає "РБК-Україна". Таким чином, в Україні офіційно скасували державну підсумкову атестацію.

Згідно з текстом документа, через карантин "випускники, які завершують отримання повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження ДПА". Разом з тим, випускники шкіл та коледжів, для поліпшення оцінки в атестаті, можуть скласти ДПА у формі ЗНО - зовнішнє незалежне оцінювання є обов'язковою умовою для вступу до вузу.

Передбачається, що звільненя від атестації має зменшити навантаження на центри тестування під час епідемії.

Так, МОЗ і Міносвіти проводять підготовку до проведення ЗНО 2020 з основних дисциплін. Відомо, що в області доставлено понад 3,2 млн медичних масок, а для безпеки учасників ЗНО також залучено понад 11 600 медиків.

"Щоб тестування пройшло в безпечних умовах, спільно з партнерами закуплено і доставлено в області 3230104 медичні маски, 3250 безконтактних термометра, 11630 комплектів для захисту медиків, 104382 літра антисептиків і 28100 літрів дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь", - заявила Мандзій у Верховній Раді, додавши, що до проведення тестування залучено понад 240 тисяч працівників і 11 тисяч медиків.

В. о. міністра освіти додала, що готовність областей до проведення ЗНО з 19 червня почали перевіряти співробітники Держпродспоживслужби.

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