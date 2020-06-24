У ДБР всерйоз взялися за втікача-Януковича і його соратників

Так, у відомстві оголосили про підозру у держзраді скандальному екс-президенту Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони України.

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомив начальник відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Зазначається, що Янукович, а також Дмитро Саламатін і Павло Лебедєв підозрюються у державній зраді.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що екс-президент Янукович у співучасті з колишніми міністрами оборони з 2012 по 204 рік скоїли державну зраду. А саме - спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України дії, підрив її обороноздатності, надання Росії і її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України», - пояснили в ДБР.

У відомстві встановили, що політики доцільно знижували обороноздатності своєї країни. Саме для цього вони проводили так звану реформу Збройних сил, яка насправді була спрямована на скорочення чисельності та розформування військових з'єднань, частин і підрозділів, а також зміни місць дислокації військових.

У ДБР підкреслили, що такі дії здійснювалися, зокрема, в Криму. У відомстві зазначили, що в подальшому це сприяло успішній анексії півострова Росією.

Якщо вина скандальних політиків буде доведена, їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Порошенко вручили підозру, екс-президент терміново готується виїхати з країни: "Стало ударом".

Як повідомляла Politeka, знущання одеського поліцейського над дітьми сполохали Україну, за справу взялося ДБР: фото.

Також Politeka писала, що виснаженого Порошенко допитують по здачі Криму та держзраді, кадри з суду: "Я робив все...".