Водій звернувся до президента Володимиру Зеленському, який обізвав далекобійників "засранцами".

Як повідомляє Politeka.net, Сергій Кирсун опублікував своє відеозвернення до глави держави у Facebook (щоб подивитися - скрольте вниз).

"Чуєш, Володя, нехороший ти людина. Ти називаєш людей, далекобійників, засранцами. Це тих, які ціле літо у полях мокрі, спітнілі, можливо засранці, завдяки таким, як ти і твоїй команді. Ми цілий день стоїмо в полі на завантаженні або складах, чекаємо, поки гроші перерахують. Або ж стоїмо на тепловому режимі, всю ніч пиляємо, а потім ще 11-13 кілометрів у черзі стоїмо... приїдь на той "Південний" - все на узбіччях стоять з аварійкою", - поділився він.

Водій також обурився, що взимку погано посипають дороги від ожеледиці. "У цьому році вам поперло, хороша зима", - зазначив він. Далекобійник також ображений, що Володимир Зеленський обізвав його разом з колегами на всю країну:

"Це ти тих людей називаєш засранцами, які платять податок, дають роботу заправок, масла, ремонтники, резина, запчастини. Так от, Вова, думаю, твої діти були дуже задоволені, що їх тато "засранець". Як тепер дітям пояснити?".

Сергій звернув увагу, що представники влади не бажають зустрічатися з водіями, коли ті намагаються розповісти про свої проблеми. Замість цього команда Зеленського тільки ускладнює ситуацію на дорогах.

Звернення до президента від дальнєбоя Gepostet von Сергій Кірсун am Dienstag, 23. Juni 2020

"Якщо ти хочеш боротися з перегрузами, то це робиться одним кліком. Але не так, як ти робиш: МВС та СБУ тобі не допоможе. Це буде та сама шалена корупція, як і була. Тільки поподнимались ціни: кожен прохід буде коштує 3-4 тисячі. Ти сам робиш поліцію брати хабарі. Чим ви думаєте. Не треба ні ваг, нічого. Хочеш поспілкуватися - давай поспілкуємося", - заявив дальнобойшик. - "Виправдання тобі немає - ми всі засранці. Рано чи пізно, ви нас змусили вести перевантаження, ваш уряд".

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