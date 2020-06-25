Водитель обратился к президенту Владимиру Зеленскому, который обозвал дальнобойщиков "засранцами".

Как сообщает Politeka.net, Сергей Кирсун опубликовал свое видеообращение к главе государства в Facebook (чтобы посмотреть - скрольте вниз).

"Слышишь, Володя, нехороший ты человек. Ты называешь людей, дальнобойщиков, засранцами. Это тех, которые целое лето в полях мокрые, потные, возможно засранцы, благодаря таким, как ты и твоей команде. Мы целый день стоим в поле на загрузке или складах, ждем, пока деньги перечислят. Либо же стоим на тепловом режиме, всю ночь пилим, а потом еще 11-13 километров в очереди стоим... приедь на тот "Южный" - все на обочинах стоят с аварийками", - поделился он.

Водитель также возмутился, что зимой плохо посыпают дороги от гололеда. "В этом году вам поперло, хорошая зима", - отметил он. Дальнобойщик также оскорблен, что Владимир Зеленский обозвал его вместе с коллегами на всю страну:

"Это ты тех людей называешь засранцами, которые платят налог, дают работу заправкам, масла, ремонтники, резина, запчасти. Так вот, Вова, думаю, твои дети были бы не очень довольны, что их папа "засранец". Как теперь детям объяснить?".

Сергей обратил внимание, что представители власти не желают встречаться с водителями, когда те пытаются рассказать о своих проблемах. Вместо этого команда Зеленского только усугубляет ситуацию на дорогах.

Звернення до президента від дальнєбоя Gepostet von Сергій Кірсун am Dienstag, 23. Juni 2020

"Если ты хочешь бороться с перегрузами, то это делается одним щелчком. Но не так, как ты делаешь: МВД и СБУ тебе не поможет. Это будет та самая бешеная коррупция, как и была. Только поподнимались цены: каждый проход будет стоит 3-4 тысячи. Ты сам заставляешь полицию брать взятки. Чем вы думаете. Не надо ни весов, ничего. Хочешь пообщаться - давай пообщаемся", - заявил дальнобойшик. - "Оправдания тебе нет - мы все засранцы. Рано ли, поздно ли, вы нас заставили вести перегрузы, ваше правительство".

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине.