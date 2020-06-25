Президент США Дональд Трамп гнівно висловився про Україну
Про це в мемуарах The Room Where It Happened ("Кімната, де це сталося") розповів екс-радник глави Білого дому Джон Болтон, передає "Гордон".
За словами колишнього радника, президент постійно матюкався, говорячи про Україну, і категорично не погоджувався на візит президента Володимира Зеленського.
"Це було щось. Трамп говорив: "Я не хочу, мати його, вести справи з Україною! Вони, бл**дь, атакували мене, і я навіть не розумію за що. Запитайте Джо Ді Дженову, він знає. Вони намагалися мене зробити. Вони корумповані. Я, ма** вашу, не з ними", – наводить словами Трампа Джон Болтон.
Також автор книги зазначає, що Трамп заявив, що "Зеленський повинен знати, що в Білому домі думають з приводу його країни".
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Варто відзначити, що це не перший раз коли лідер США називав Україну корумпованою країною.
"Це дуже корумпована країна. Тобто, я люблю український народ, я знаю українців, вони чудові люди, але це, як відомо, зараз третя найкорумпованіша країна світу", - стверджував Трамп.
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