Президент США Дональд Трамп гневно высказался об Украине

Об этом в мемуарах The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло") рассказал экс-советник главы Белого дома Джон Болтон, передает "Гордон".

По словам бывшего советника, президент постоянно матерился, говоря об Украине, и категорически не соглашался на визит президента Владимира Зеленского.

"Это было нечто. Трамп говорил: "Я не хочу, мать его, вести дела с Украиной! Они, бл**дь, атаковали меня, и я даже не понимаю за что. Спросите Джо Ди Дженову, он знает. Они пытались меня поиметь. Они коррумпированы. Я, мать вашу, не с ними", – приводит словам Трампа Джон Болтон.

Также автор книги отмечает, что Трамп заявил, что "Зеленский должен знать, что в Белом доме думают по поводу его страны".

дональд трамп

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Стоит отметить, что это не первый раз когда лидер США называл Украину коррумпированной страной.

Ранее, в одном из интервью он определил Украину в тройку лидеров по данному показателю.

"Это очень коррумпированная страна. То есть, я люблю украинский народ, я знаю украинцев, они замечательные люди, но это, как известно, сейчас третья самая коррумпированная страна мира", - утверждал Трамп.

Напомним, обнуление Путина: украинцев хотят вывозить на голосование автобусами, "внезапно получили...".

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

Также Politeka писала, что взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".

 