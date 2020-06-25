Президент США Дональд Трамп гневно высказался об Украине
Об этом в мемуарах The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло") рассказал экс-советник главы Белого дома Джон Болтон, передает "Гордон".
По словам бывшего советника, президент постоянно матерился, говоря об Украине, и категорически не соглашался на визит президента Владимира Зеленского.
"Это было нечто. Трамп говорил: "Я не хочу, мать его, вести дела с Украиной! Они, бл**дь, атаковали меня, и я даже не понимаю за что. Спросите Джо Ди Дженову, он знает. Они пытались меня поиметь. Они коррумпированы. Я, мать вашу, не с ними", – приводит словам Трампа Джон Болтон.
Также автор книги отмечает, что Трамп заявил, что "Зеленский должен знать, что в Белом доме думают по поводу его страны".
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Стоит отметить, что это не первый раз когда лидер США называл Украину коррумпированной страной.
"Это очень коррумпированная страна. То есть, я люблю украинский народ, я знаю украинцев, они замечательные люди, но это, как известно, сейчас третья самая коррумпированная страна мира", - утверждал Трамп.
Напомним, обнуление Путина: украинцев хотят вывозить на голосование автобусами, "внезапно получили...".
Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.
Также Politeka писала, что взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".