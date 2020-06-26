Володимир Зеленський вийшов із самоізоляції раніше терміну, а його заражена дружина звернулася до українців

Останні два тижні голова держави перебував на самоізоляції після новин про зараження його дружини Олени Зеленської небезпечним китайським вірусом. Прес-секретар президента Юлія Мендель повідомляла, що Зеленський повинен повернутися до роботи 26 червня, адже саме тоді повинен був закінчитися двотижневий термін особливого режиму роботи. Однак, президент вийшов в люди раніше.

Так, 24 червня він виходив з Офісу і зустрічався з мітингувальниками-шахтарями. А 25 числа Зеленський відправився з терміновим візитом в Івано-Франківську область, яка постраждала від повеней, а також зустрівся з мешканцями постраждалого будинку в Києві.

При цьому 24 червня Мендель повідомляла, що всі тести президента на китайський вірус показали негативний результат, а Зеленський почуває себе добре.

У той же час, перша леді України досі залишається на лікуванні. Єдиний раз, коли вона дала про себе знати – це день медика 21 червня. Тоді вона несподівано опублікувала в соцмережах емоційне звернення до всіх представників це професії.

«Сьогодні хочу подякувати вам особисто, щиро, від усього серця. Я знаю, що моє здоров'я – в надійних руках… Бажаю, щоб перемог у ваших пацієнтів було в рази більше, ніж поразок. Гідних умов, щоб професійно реагувати на біль і успішно лікувати його. Цінуємо і ще раз переконуємося: без вас нам – ніяк», - написала Зеленська.

Нагадаємо, вірус у родині президента: в ОП зробили термінову заяву, «завтра Зеленський і діти…».

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