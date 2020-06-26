Відомий далекобійник, який працює і проживає у США звернувся до президента України Володимиру Зеленському
Як передає Politeka.net, відповідне відео Вадим Дубовський розмістив на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
На думку співаючого (саме через це прославився Вадим) водія, президенту України потрібно не обзивати далекобійників, а вирішити проблему, як це зробили в США.
"Перше - ефективний контроль з боку держави. Друге - самоконтроль з боку самих водіїв. Нарешті, третій напрямок - необхідно більше працювати над підвищенням відповідальності", - зазначив він.
Також він підкреслив, що в Штатах невигідно уникати пункти контролю за вагою вантажу — це втрата часу і втрата палива.
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За його словами, те, що в Україні існують проблеми з перенавантаженнями фур відбувається з вини влади. Також він дав Володимира Зеленського свій порада:
"Говорять тобі 42 роки? Поводишся як підліток - якісь відосики. Може вже пора подорослішати? Немає часу, іди працюй. Таку тобі довірили країну!", - заявив Дубовський.
Варто відзначити, що Дубовский не единій водій, який обурився претензіями з боку президента України.
Раніше Сергій Кирсун також висловив "пару ласкавих" Володимиру Зеленському.
Він обурився, що взимку погано посипають дороги від ожеледиці. "У цьому році вам поперло, хороша зима", - зазначив він. Далекобійник також ображений, що Володимир Зеленський обізвав його разом з колегами на всю країну.
Сергій звернув увагу, що представники влади не бажають зустрічатися з водіями, коли ті намагаються розповісти про свої проблеми. Замість цього команда Зеленського тільки ускладнює ситуацію на дорогах.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський обурився, що багато далекобійники намагаються обійти обмеження по перевантажень і не платити за це штраф і назвав деяких з них "засранцями".
Нагадаємо, волонтер пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну.
Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив термінове заяву щодо посилення карантину.
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