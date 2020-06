View this post on Instagram

Що для мене берегти Україну? Відповідь проста – це берегти кожного українця. І саме конституційні права громадянина є підказкою, як це робити. Ми маємо навчитись поважати права одне одного. Розуміти, що коло твоїх прав не може посягати на права іншої людини. Поважати закон, а не змагатися у кмітливості, як можна його обійти.