Президент Володимир Зеленський осоромився під час вітальної промови на честь Дня Конституції України

Голова держави помилився в підрахунках - забув, скільки в країні регіонів. Коментуючи красу України, Зеленський не помітив, як зменшив розмір країни на два регіони (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

«Знаєте, зараз я перебуваю на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, що в нашій країні таких 25», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що територія України включає в себе 27 регіонів: 24 області, Автономну Республіку Крим та 2 міста зі спеціальним статусом: Київ та Севастополь.

Промова президента викликала ажіотаж у коментарях. Українці поставилися до слів про дотримання прав людини, як до "сарказму".

"У світлі останніх подій, звучить, як сарказм. Чи це і є сарказм?🤔"

"Смішно читати від вас про "берегти кожного Українця"

"Позорище..."

Раніше ми повідомляли, Зеленського підняли на сміх через безглузде виправдання за похід у кафе під час карантину. Так, президент порушив ним же встановлені правила, коли в Хмельницькому вирішив пригоститися кавою в одному із закладів.

"Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив.... Мені сказали, запросили, я зайшов – все там перевірили", - заявив Зеленський, який був не сам, а в компанії головного санлікаря країни Віктора Ляшка на момент інциденту.

До речі, штраф за порушення карантинного обмеження становить 17 тисяч гривень. Зазначалося, що правоохоронці мають намір вивчити, чи було порушення у діях Зеленського, а потім тільки, можливо, випишуть йому штраф.

Нагадаємо, вірус вийшов з-під контролю, у Зеленського провели термінову нараду: "Якщо зараз не почати..."