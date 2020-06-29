Україна приєдналися до Програми розширених можливостей НАТО, що викликало нервову реакцію Кремля

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, пише "Сегодня". За словами чиновника, Програма розширених можливостей НАТО (ЕОР) - "це черговий крок на зміцнення співробітництва з Північноатлантичним альянсом".

"Викликало в Росії негативну і нервову реакцію. Безумовно, вони намагаються применшити роль ЕОР", - відзначив Боднар.

При цьому заступник міністра додав, що про розміщення баз НАТО в Україні поки говорити зарано, тому що країна повинна виконати вимоги альянсу і стати його повноцінним членом.

Боднар акцентував увагу, що налагодження зв'язків України і НАТО боляче б'є по Росії.

"Військові потужності НАТО вже розташовані безпосередньо на російському кордоні в країнах, які є членами Альянсу. НАТО на відстані 100 км від Санкт-Петербурга! Але це загрозу для Кремля не становить. А ось теоретично можливе колись розміщення військових баз, наприклад, в Криму – це мало б лякати. Насправді це розкриває реальну суть російської агресії, окупації Криму і Донбасу – це жодним чином не пов'язано з вибором шляхів зміцнення безпеки України, це пов'язано з агресивною сутністю російської політики", – уточнив заступник міністра.

Раніше ми повідомляли, в "ДНР" виступили з новою вимогою до України. Бойовики вважають, що в Києві повинні пояснити, на що саме готова піти Україна, щоб мирно врегулювати конфлікт на сході країни. Зокрема, "республіки" вимагали від Києва представити офіційні пропозиції про межі та можливості застосування Комплексу заходів.

До цього голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що заради досягнення миру на Донбасі Україна готова використовувати "наступальну дипломатію", яка змусить росіян піти на конструктивні кроки щодо окупованих ними територій.

Нагадаємо, тим часом 16 червня Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання, що обійшлося в суму більше 60 мільйонів доларів, яке передадуть Україні. Американці передали рації, боєприпаси і протитанкові ракети "Джавелін".

Нагадаємо, Донбас набрид Путіну, мета в Україні змінилася.

Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».