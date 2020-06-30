Росія не зупиниться перед використанням регулярної армії для досягнення своїх цілей в Україні

Таку заяву зробив заступник голови МЗС України Василь Боднар, передає Інтерфакс.

За його словами, Україна повинна бути ментально готова до можливого повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Боднар зазначив, що біля кордону з Україною наразі фіксується зростання військових потужностей, а в окупованому Криму росіяни підсилюють бойові угруповання.

"Досить часто приводяться до підвищеної бойової готовності російські окупаційні сили на території окупованого Донбасу. Будь вчення можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій, тому ризик, однозначно, зростає, і, звичайно, військові це бачать. Нещодавно була заява представника Головного управління розвідки Міністерства оборони, військові чітко розуміють загрози від таких акцій. Наше завдання - донести інформацію про реальність такої небезпеки до міжнародного співтовариства, що ми робимо в ООН, ОБСЄ і на двосторонньому рівні. Також активні публічні комунікації, мета яких показати, що Росія не відмовляється від своєї агресивної політики", - попередив заступник міністра простих українців.

Він припустив, що Кремль може зважитися на нове вторгнення через внутрішню нестабільність або незадовільні результати голосування за поправки.

"Це питання для нас принципове, ми прийняли рішення - вода не може подаватися в Крим до його деокупації. Тому це може бути однією з причин, чому росіяни можуть вдатися до активних бойових дій, в тому числі на лінії фронту між українськими і російськими військами", - додав Боднар в інтерв'ю журналістів.

"Ми доносимо і до канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і президента Франції Еммануелю Макрону, і до інших світових лідерів, які ведуть комунікацію з російською стороною", - підсумував заступник глави МЗС України.

"Навчання "Кавказ-2020" буде наймасштабнішим заходом бойової підготовки військ РФ. Початок вересень 2020р. Країна-агресор зосередить біля кордонів з Україною три тис. броньованих машин, не менше 500 танків, кілька сотень літаків, 50 кораблів і підводні човни...", - попередив українців блогер StugnaUA в Twitter.

"У лісах схрони час готувати", "6 років, кордон на півночі... РФ провела мобілізацію?", "Путін підписав указ на збори у Збройні сили, Росгвардію,ФСБ і органи охорони військовослужбовців, які перебувають у запасі", "Будь-який військовий знає, як сьогодні зручно рознести ворога, коли він готується напасти! Невже у вас 6 років гумової війни не готувалися до подібних сценаріїв?", "Схоже хочуть зає*енити війнушку, щоб перешкодити Україні вступити до НАТО", - відреагували українці в коментарях.

Нагадаємо, Андрухович закликав розпрощатися з Кримом і Донбасом ще до вторгнення РФ.

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