Глава держави Володимир Зеленський повинен поставити на місце балакучих колег

Таку заяву в ефірі українського телеканалу зробив громадський діяч Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

Він нагадав, як радив Володимиру Зеленському заборонити "слугам народу" відкривати рота.

"То що вони знищать свою політсилу, чорт з ним. Але це ж наша країна, вони стоять біля керма. У них почнеться паніка перед програшем, вже в Києві поповзли чутки про те, що керівники країни готуються використовувати карантин для перенесення виборів. Є грунт під цими чутками? Я впевнений, що є. Є ймовірність, що їх перенесуть? Я впевнений...", - заявив Пальчевський.

За словами Пальчевського, з 2020 року серед українців буде затребуваність на кандидатів, які чогось досягли в житті і мають великий досвід.

"Прийшов час, коли повинні виходити люди, які можуть об'єднати... Україна постала перед проблемою дорослішання, ми більше не можемо собі дозволити експериментів у виборі людей вільних професій. Нам потрібні управлінці, потрібні люди з вищою освітою. Ви подивіться, хто оточує президента...Чому? Тому що першій особі країни комфортно, його в теплу ванну опустили і до жовтня там будуть тримати. А за тиждень до виборів йому повідомлять: "Володимире, ви знаєте, ми тут розповідали про 30%, але вийшли нові сили, і у нас тепер 5%. Що будемо робити?". І буде велика ймовірність, що вони піддадуться спокусі перенести вибори", - резюмував Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу.

Як відомо, Пальчевський відомий тим, що влучно і розгромно критикує нинішню владу. Зокрема, громадський різко висловився з приводу заяви нардепа від фракції «Слуга народу» Галини Третьякової про те, що у безробітних народжуються діти «низької якості».

«А що стосується висловлювання Третьякової, щодо неякісних дітей – вона права. Неякісні діти є. І ми знаємо, де вони. Це той самий підбір цієї нещасної Зе-команди, яка зараз надає один одного і біжить від свого лідера, журящего засранців, у бік виборів», - заявив Пальчевський.

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