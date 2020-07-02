Як передає Politeka.net, таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, вода через Північно-Кримський канал — чи не єдиний наш вагомий аргумент в економічній та дипломатичній війні з Росією.
За його словами, сценарій з таким обмінів може здійснитися після "обнуління" Путіна
Раніше ми повідомили, що заступник глави МЗС України Василь Боднар висловив думку, що РФ може почати повномасштабне вторгнення в Україну в зв'язку з нестачею води в Криму.
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Чиновник зазначив, що біля кордону з Україною наразі фіксується зростання військових потужностей, а в окупованому Криму росіяни підсилюють бойові угруповання.
Зазначимо, що літо 2020 року вже стало найбільш посушливим для півострова за останні 200 років. Згідно з прогнозами, влітку очікуються низькі рівні води у водосховищах і річках. Також цей прогноз стосується не тільки Криму, але і Севастополя. Крім того, вчені говорять про малу зволоженості грунту. Влітку це може призвести до посухи.
Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".
Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.
Також Politeka писала, що водосховища в Криму обміліли, річка на межі зникнення.