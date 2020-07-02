Президент України Володимир Зеленський міг би запропонувати відновлення водопостачання Криму в обмін на повернення Донбасу

Як передає Politeka.net, таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вода через Північно-Кримський канал — чи не єдиний наш вагомий аргумент в економічній та дипломатичній війні з Росією.

"В принципі, на нормандської зустрічі в Парижі Володимир Зеленський міг би запропонувати відновлення водопостачання Криму в обмін на повернення Донбасу на УКРАЇНСЬКИХ умовах — роззброєння, контроль за кордоном, вибори за українським законодавством. При цьому про якесь визнання Криму російським не повинно бути й мови", - зазначив він.

Аналітик вважає, що така угода була б успіхом для України, але такий шанс вже втрачено.
 
"Зараз торгівля за воду Крим йде, але ставки нижчі — РФ в обмін на воду нині готова дозволити нам провести вибори на Донбасі, але на РОСІЙСЬКИХ умовах, без роззброєння і повернення нам контролю над кордоном", - упевнений експерт.

За його словами, сценарій з таким обмінів може здійснитися після "обнуління" Путіна
 
"Після завершення шоу з увічненням влади Володимира Путіна Кремлю куди простіше натиснути на президента Зеленського, а його оточення підкинути грошей, і тоді схема «Вибори на Донбасі в обмін на воду в Крим» спрацює", - вважає Кочетков.

Раніше ми повідомили, що заступник глави МЗС України Василь Боднар висловив думку, що РФ може почати повномасштабне вторгнення в Україну в зв'язку з нестачею води в Криму.

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Чиновник зазначив, що біля кордону з Україною наразі фіксується зростання військових потужностей, а в окупованому Криму росіяни підсилюють бойові угруповання.

Зазначимо, що літо 2020 року вже стало найбільш посушливим для півострова за останні 200 років. Згідно з прогнозами, влітку очікуються низькі рівні води у водосховищах і річках. Також цей прогноз стосується не тільки Криму, але і Севастополя. Крім того, вчені говорять про малу зволоженості грунту. Влітку це може призвести до посухи.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що водосховища в Криму обміліли, річка на межі зникнення.