Президент України Володимир Зеленський міг би запропонувати відновлення водопостачання Криму в обмін на повернення Донбасу



Як передає Як передає Politeka.net , таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вода через Північно-Кримський канал — чи не єдиний наш вагомий аргумент в економічній та дипломатичній війні з Росією.

"В принципі, на нормандської зустрічі в Парижі Володимир Зеленський міг би запропонувати відновлення водопостачання Криму в обмін на повернення Донбасу на УКРАЇНСЬКИХ умовах — роззброєння, контроль за кордоном, вибори за українським законодавством. При цьому про якесь визнання Криму російським не повинно бути й мови", - зазначив він.

Аналітик вважає, що така угода була б успіхом для України, але такий шанс вже втрачено.

"Зараз торгівля за воду Крим йде, але ставки нижчі — РФ в обмін на воду нині готова дозволити нам провести вибори на Донбасі, але на РОСІЙСЬКИХ умовах, без роззброєння і повернення нам контролю над кордоном", - упевнений експерт.



За його словами, сценарій з таким обмінів може здійснитися після "обнуління" Путіна

"Після завершення шоу з увічненням влади Володимира Путіна Кремлю куди простіше натиснути на президента Зеленського, а його оточення підкинути грошей, і тоді схема «Вибори на Донбасі в обмін на воду в Крим» спрацює", - вважає Кочетков.