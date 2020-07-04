Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що чекає курс гривні після звільнення глави НБУ

Як передає Politeka.net, свій прогноз він дав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами політика, вже у 20-х числах Україна може розраховувати на черговий транш з боку ЄС.

"Ми сподіваємося підписати з ЄС меморандум про надання чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 мільярда євро. Це показник того, що у нас абсолютно незалежна країна від зміни прізвищ і особистостей", - вважає прем'єр.

Більше того, він упевнений, що гривню не чекають суттєві зміни на валютному ринку.

"Підкреслюю, законодавство України виписано так, що заміна особистості керівника Нацбанку не вплине на стабільність національної валюти, попри кризову ситуацію і провокаційні заяви чиновників держрівня", - зазначив Шмигаль

Нагадаємо, що Мінфіні вже заявили, що зміна керівництва НБУ ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні, в тому числі на курс долара.

Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що коливання курсу, які ми зараз бачимо, це тимчасове явище. Українців переконують, що жодних підстав для порушення економічних процесів (затримки виплат, зарплат тощо) немає.

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