Президент Володимир Зеленський не захотів відповідати на запитання журналіста в Одесі

Як повідомляє Politeka.net, відеопідтвердження опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

"Зеленський тільки що покинув готель "Немо" на одеському узбережжі… З самого ранку у дворі готелі було жваво. Охоронці з УГО фотографували нашого журналіста… У підсумку Володимир Зеленський вийшов з готелю в 9 ранку, швидко сів у "Мерседес" і поїхав на Морвокзал", - сказано в повідомленні.

Зеленський не відповів на питання журналіста про те, чи відчуває він, як президент, провину за те, що одесити тотально ігнорують карантин. При цьому обмеження порушував і сам президент.

Раніше ми писали, що в офісі президента України вирішили заборонити публікацію таємних записів розмов чиновників

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Washington Post, яке вийшло 30 червня,

Матеріал видання, зокрема, був присвячений публікації розмов, які в 2016 році нібито вели тодішній президент України Петро Порошенко і тодішній віце-президент США Джо Байден.

В контексті цього Єрмак заявив, що необхідно змінити законодавство, щоб покласти кінець "зловмисної практиці".

Він підкреслив, що команда президента розглядає подібні публікації як пряме порушення національної безпеки України.

За словами Єрмака, коли хтось записує главу держави - це ненормально, "і не важливо, чи це незаконним діянням громадянина України з-за якихось внутрішніх мотивів, або за цим стоять якісь іноземні спецслужби", продовжив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».

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