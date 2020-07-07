Російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов розповів подробиці переговорів президента РФ Володимира Путіна з білоруським колегою Олександром Лукашенком про злиття двох країн
Про це він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону.
За словами Венедиктова, глави держав розмовляли приблизно півтора року тому в Шанхаї на зустрічі делегацій Росії та Білорусі. Ймовірно, мова йде про саміт в рамках саміту Шанхайської організації співпраці, який в 2018 році проходив 9–10 червня в китайському місті Циндао, в 2019 році – 14 червня у столиці Киргизстану Бішкеку.
Журналіст розповів, що вже наприкінці переговорів, коли президенти встали з-за столу, щоб попрощатися, стався ще один діалог.
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«Путін каже: "Давай об'єднаємося". Лукашенко відповідає: "У мене своя країна". Людей п'ять плюс п'ять, без перекладача», — переказав ситуацію Венедиктов.
Проте потім Лукашенко нібито висловив згоду.
«Лукашенко бере Путіна за ґудзик. І каже: "Я згоден". Путін розгубився: "На що згоден?". "На все згоден, Володимир Володимирович. Давайте так — ви президент, я віце-президент. А на наступний рік навпаки"», — повідомив Венедиктов.
Журналіст додав, що правдивість такої розмови підтвердили в білоруській делегації.
«Я думав, що це анекдот до тих пір, поки один з членів білоруської делегації мені це не розповів через півтора року. "А що, – каже, – це у нас всі знають. А що тут несправедливого-то? Це ж справедливо. А вони йому якийсь парламентський пост [пропонують]", – зазначив Венедиктов.
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