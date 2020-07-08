Президенту Володимиру Зеленському вручили протоколи про адміністративні порушення, матеріали будуть передані до суду

Про це повідомила прес-служба НАПК.

Наголошується, що протоколи на президента склав особисто глава Агентства Олександр Новіков. Він і вручив президентові два протоколу у зв'язку з адміністративними порушеннями.

У НАПК зазначають, що президент особисто сповістив НАПК про факти порушення.

"Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський здійснив покупку і продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Таким чином, Володимир Зеленський повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП. Повідомлення до реєстру не надійшло", - підкреслили в НАПК.

Раніше повідомлялося, що в 2019 році сім'я президента отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн, а потім здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн. Таким чином, мова йде про облігації на суму понад 50 прожиткових мінімумів.

При цьому Зеленський визнав свою провину в цьому порушенні, зазначивши, що всі громадяни України є рівними перед законом. Він заявив, що готовий понести відповідальність за цей вчинок.

Відзначимо, в Інтернеті активно коментують ситуацію.

«Прикольний «штраф»... Ну, і хто тепер «барига»?!», «Він просто не знав, що це гроші. Цю дрібницю в 5 млн. він і грошима не вважає», «Цей жлоб навіть штраф за порушення карантину не заплатив. Бо недоторкане», «А в штатах купівля держчиновником облігацій випущених за його наказом начебто називається інсайдерською торгівлею з термінами від 15 років? Чи ні?», «Вручили 2 адмінпротоколи... ну хоч не вибачалися», "Цього і так вистачить на відсторонення від влади. Згідно із законом про корупцію він вже не може займати щодну держпосаду. Від слова зовсім",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, медсестра звернулася до Зеленському через зарплати у 4200 гривень.

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