Президент України Володимир Зеленський продав нерухомість на 13,5 млн грн

Такі дані він вніс у реєстр електронних декларацій.

Згідно з опублікованими даними, 2 липня Зеленський отримав 12 млн 114 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна. Ще 1 млн 356 тис. гривень йому принесло відчуження земельної ділянки.

Покупцем майна значиться Валентина Кисіль – дружина народного депутата України, голови Дніпропетровської обласної організації партії «Слуга народу» Юрія Киселя.

Нагадаємо також, що президент України Володимир Зеленський порушив законодавство нашої країни, коли не повідомив про суттєві зміни в свій майновий стан.

Йдеться про те, як в минулому році сім'я президента отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн, а потім здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн. В результаті виходить сума, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Згідно з законами України, в такому випадку президент повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП. Однак Зеленський цього не зробив.

У зв'язку з цим йому вручили протоколи про адміністративні порушення, матеріали будуть передані в суд. Протоколи на президента становив особисто глава Нацагентства протидії корупції Олександр Новіков.

При цьому Зеленський визнав свою провину і заявив, що готовий понести відповідальність.

Зазначимо, Зеленський особисто поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства.

Раніше повідомлялося, що згідно з декларацією, доходи Зеленського та членів його сім'ї в 2019 році склали 28 млн 602 тис. 468 грн. Сім'я сплатила до бюджету податки на суму 3,6 млн грн.

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