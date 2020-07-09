Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив зі скандальною заявою
Так, він порадив українцям змиритися з наявними після 2014 року реаліями (анексії Крима прим.ред). Крім того, він запевняв журналістів, що Росія не має наміру проводити недружню політику щодо України.
Таку заяву він зробив в інтерв'ю для видання "Комсомольская правда".
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"Але це не означає, що ми хочемо проводити якусь недружню політику щодо України. Ні, просто українці повинні змиритися з тими реаліями, які існують, і зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи на південному-сході країни", - сказав Медведєв.
Він не погодився з постановкою питання про те, що Росія посварилася з Україною і Грузією, а зробив винними всіх, крім Росії.
"Ми (Росія прим.ред) ні з ким (Україною і Грузією прим.ред.) не сварилися, ми реагували на недружні дії деяких держав, коли це було необхідно", - сказав Медведєв.
Він підкреслив, що "Грузія сама вчинила акт агресії щодо своїх в той момент ще автономних частин - Південної Осетії і Абхазії", де були російські миротворці, і Росії довелося в це втрутитися.
"Це, природно, призвело до ускладнень відносин з Грузією, до розриву дипломатичних відносин. Але не ми, бачить бог, все це влаштували, це відповідальність тої влади, яка там була. І вони пожинають плоди своєї безвідповідальної політики того періоду", - резюмував Медведєв.
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