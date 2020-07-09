Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак озвучив варіант врегулювання конфлікту на Донбасі

Свій коментар він дав інтерв'ю ТАСС.

За його словами, українська сторона заявила, що вже готовий проект закону про поправки до Конституції України в частині децентралізації.

"Такий документ практично готовий і до найближчого засідання контактної групи повинен бути представлений", - зазначив дипломат.

Водночас він підкреслив, що необхідно пред'явити документ про реформу щодо децентралізації, і тоді можна говорити про те, що Донбас "готовий жити в такому правовому полі".

"Ніхто цієї децентралізації, цих поправок не бачив - ні на Донбасі, ні в іншій частині України. Зрештою можна допустити, що децентралізація буде настільки радикальною і привабливою, що сам Донбас скаже, що він готовий жити в такому правовому полі", - зазначив Козак.

Раніше президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що війна на Донбасі буде припинена до кінця його каденції, але політичний експерт Дмитро Співак не поділяє такої думки.

За його словами, президент України ще не готовий до переговорів з Володимиром Путіним.

"Фраза Зеленського" вірити Путіну чи ні "- це фраза людини, який точно поки не готовий до двосторонніх переговорів. Путіну не треба вірити чи не вірити. Глава української держави повинен вести свою політику, яка відображає національні інтереси України. Це (фраза Зеленського - ред.) свідчить про те, що Володимир Олександрович, як глава України поки не розуміє і не готовий до подальшого серйозного діалогу в існуючому форматі. і немає ніякого плану, про який нам говорять ", - зазначив він.

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