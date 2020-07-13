Після гучної аварії в Києві Верховна Рада прийняла законопроект, що посилює відповідальність для водіїв за вчинення смертельної ДТП у п'яному вигляді

Голосування за відповідний законопроект пройшло у парламенті 13 липня. За його прийняття проголосували 282 нардепа, проти – 13, утрималися – 33, не голосували – 37.

Депутати погодилися обговорити законопроект за скороченою процедурою, а потім хвилиною мовчання вшанували пам'ять родини, яка загинула в страшній ДТП в Києві напередодні. Після голосування за законопроект позачергове засідання Верховної Ради було закрито.

Закон передбачає збільшення штрафів за ряд порушень ПДР, а також посилення кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, які призвели до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, і ті ж дії, вчинені в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Крім того, порушення, що спричинили смерть однієї людини або тяжкі тілесні ушкодження постраждалих будуть каратися позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Порушення, що спричинили загибель кількох осіб - від 5 до 10 років з позбавленням права керувати авто на термін від 6 до 8 років. Ті ж дії, вчинені в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, будуть передбачати позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права керувати авто на строк від 7 до 10 років.

12 липня в Києві на Столичному шосе в масштабній ДТП загинула сім'я, у тому числі двоє дітей. На трагічний випадок відреагував особисто президент України Володимир Зеленський, який зажадав посилення відповідальності за їзду в п'яному вигляді. У той же час, ще 3 липня він підписав закон про скасування кримінальної відповідальності за п'яне водіння.

Нагадаємо, Зеленський зробив термінову заяву про резонансну ДТП, згадавши скандальний закон.

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