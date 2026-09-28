Подорожчання продуктів у Черкаській області триває — вартість базових товарів у магазинах продовжує повільно повзти вгору. Як змінювалися ціни на олію, борошно, цукор, молоко та яйця протягом осені, відстежує індекс цін Мінфіну.

Подорожчання продуктів у Черкаській області цієї осені стало помітним для кожного, хто ходить до супермаркету. Індекс цін, який щодня публікує Мінфін, показує, що вартість кількох базових товарів в області поступово зростала протягом останніх тижнів, хоча без різких стрибків.

Найчастіше покупці звертають увагу на соняшникову олію — продукт, який є у кожному кошику. Саме його ціну разом із борошном та цукром аналітики Мінфіну відстежують у розділі бакалії, фіксуючи щоденні зміни середньої вартості по мережах і магазинах.

Що дорожчає найшвидше

Окрім бакалії, подорожчання продуктів у Черкаській області торкається і товарів тваринного походження. Варена ковбаса, молоко та курячі яйця — ті позиції, на яких споживачі відчувають зростання вартості найболючіше, оскільки вони купуються регулярно, а не від свята до свята.

Особливістю осіннього періоду традиційно стає перехід виробників на дорожчу сировину. Виробники олії зазначають, що вартість соняшнику на внутрішньому ринку зросла, а це поступово закладається в кінцеву ціну на полиці.

Як відстежувати ціни самостійно

Мінфін веде відкритий індекс цін на продукти, за яким будь-який житель Черкаської області може простежити динаміку вартості товарів за день, тиждень чи місяць. Дані збираються з великих торговельних мереж і оновлюються щодня.

Для тих, хто хоче економити, варто порівнювати ціни в різних магазинах — різниця на один і той самий товар в області часом сягає кількох гривень за одиницю. Особливо це стосується яєць і молока, де акційні пропозиції мереж суттєво впливають на середню вартість.

Що радить робити

Експерти радять купувати продукти, що можуть подорожчати, заздалегідь, але не створювати ажіотажного попиту: олія та борошно мають тривалий термін зберігання, тому їх можна брати про запас за поточною ціною, поки вона не пішла далі вгору.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Черкаській області торкнулося м'яса та гречки.