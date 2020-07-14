Російські окупанти, які безжально розстріляли евакуаційну групу, котра намагалася забрати з поля бою тіло українського захисника, будуть покарані

Бойовики безжально розстріляли українців, в результаті чого загинув медик ЗСУ і ще один воїн, а у третього – бойове поранення, передає Politeka.net з посиланням на Міноборони України.

Трагедія сталася поблизу селища Зайцево. Після розстрілу евакуаційної групи росіяни продовжили поливати позиції українських бійців з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У Києві вже відреагували на кричущу підлість агресора і пообіцяли максимально жорстко відповісти російським найманцям і надати всьому максимальний розголос. Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, назвавши вбивство українського медика варварським з моральної точки зору.

Він підкреслив, що цей розстріл має всі ознаки військового злочину, який не залишиться без покарання.

«Буду особисто піднімати це питання. Відповідь буде максимально жорсткою. Ми залучимо всіх наших партнерів», – запевнив Кулеба.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо актуального стану кордонів у світі, подорожей під час пандемії COVID-19, програми “Захист” для громадян України за кордоном Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Montag, 13. Juli 2020

Як відомо, 13 липня російські найманці погодилися на режим тиші, щоб ЗСУ змогли вивезти розвідника, загиблого під Горлівкою. Але коли українські військовослужбовці підібралися до тіла, окупанти напали з трьох сторін.

Раніше ми писали про те, що в Києві попрощалися з загиблими молодшим лейтенантом Тарасом Матвіївим. 31-річний герой загинув у Луганській області, коли рятував побратимів, витягнувши їх з бліндажа, ураженого міною і відтягнувши на безпечну відстань. Друга міна, розірвавшись, заподіяла йому смертельні осколкові поранення.

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