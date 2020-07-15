Однак про загострення на Донбасі Кремль нібито нічого не знає

У Кремлі визнали, що мають певний вплив на самопроголошені республіки на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на УНІАН.

Так, в коментарі українському журналісту прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має вплив на самопроголошені республіки.

При цьому прессекретар Путіна наголосив, що в Кремлі "нічого не знають" про загострення ситуації на лінії зіткнення.

Відповідаючи на запитання українського журналіста про те, чи має намір Кремль втрутитися і вплинути на представників ОРДЛО на тлі загострення на лінії зіткнення на Донбасі, Пєсков заявив, що про таке загострення йому не відомо.

"Я, чесно, не маю детальної інформацією про це (вбивство бойовиками українського військового медика і посилення обстрілів позицій українських бійців на Донбасі з боку ОРДЛО, - ред.). Я відразу обмовлюся, що ми на ОРДЛО впливу не маємо, ми маємо в своєму розпорядженні певний вплив на самопроголошені республіки", - сказав Пєсков.

Як відомо, в понеділок, 13 липня, під час евакуації тіла загиблого командира розвідвзводу евакуаційна група потрапила в заздалегідь підготовлену засідку окупантів. Ворог застосував стрілецьку зброю, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик.

Ще один український воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування. Тіло командира розвідвзводу забрали бойовики, а тіло медика й поранений сержант досі знаходяться на полі бою.

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