У Кремлі визнали, що мають певний вплив на самопроголошені республіки на Донбасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на УНІАН.
Так, в коментарі українському журналісту прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має вплив на самопроголошені республіки.
При цьому прессекретар Путіна наголосив, що в Кремлі "нічого не знають" про загострення ситуації на лінії зіткнення.
Відповідаючи на запитання українського журналіста про те, чи має намір Кремль втрутитися і вплинути на представників ОРДЛО на тлі загострення на лінії зіткнення на Донбасі, Пєсков заявив, що про таке загострення йому не відомо.
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"Я, чесно, не маю детальної інформацією про це (вбивство бойовиками українського військового медика і посилення обстрілів позицій українських бійців на Донбасі з боку ОРДЛО, - ред.). Я відразу обмовлюся, що ми на ОРДЛО впливу не маємо, ми маємо в своєму розпорядженні певний вплив на самопроголошені республіки", - сказав Пєсков.
Як відомо, в понеділок, 13 липня, під час евакуації тіла загиблого командира розвідвзводу евакуаційна група потрапила в заздалегідь підготовлену засідку окупантів. Ворог застосував стрілецьку зброю, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик.
Ще один український воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування. Тіло командира розвідвзводу забрали бойовики, а тіло медика й поранений сержант досі знаходяться на полі бою.
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