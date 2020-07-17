Міністр оборони оцінив ймовірність нападу військ РФ на Херсонщину
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на главу Міноборони Андрія Тарана.
Так, міністр оборони під час години запитань до уряду у Верховній Раді оцінив ймовірність нападу російських військ з окупованого Криму на Херсонську область.
За словами Тарана, на сьогоднішній день ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських військ біля адміністративного кордону Херсонської області не виявлено.
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"На півострові не фіксується дій по створенню ударних угруповань", – запевнив міністр.
Незважаючи на це, Збройні сили України, заявив Андрій Таран, здійснюють всі необхідні заходи для запобігання та надання відсічі можливих агресивних дій з боку збройних сил Росії.
Глава відомства нагадав про поїздку членів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в Херсонську область, під час якої вони мали можливість побачити, що насправді відбувається в регіоні.
"З урахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань "Кавказ-2020", керівництво Міноборони і ЗСУ планує в цей же час, на останню декаду вересня, провести стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2020", – резюмував Таран, додавши, що в рамках цих навчань планується перевірити здатність Генштабу ЗСУ діяти у відповідності зі стандартами НАТО.
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