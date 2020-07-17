Міністр оборони оцінив ймовірність нападу військ РФ на Херсонщину

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на главу Міноборони Андрія Тарана.

Так, міністр оборони під час години запитань до уряду у Верховній Раді оцінив ймовірність нападу російських військ з окупованого Криму на Херсонську область.

За словами Тарана, на сьогоднішній день ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських військ біля адміністративного кордону Херсонської області не виявлено.

"На півострові не фіксується дій по створенню ударних угруповань", – запевнив міністр.

Незважаючи на це, Збройні сили України, заявив Андрій Таран, здійснюють всі необхідні заходи для запобігання та надання відсічі можливих агресивних дій з боку збройних сил Росії.

Глава відомства нагадав про поїздку членів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в Херсонську область, під час якої вони мали можливість побачити, що насправді відбувається в регіоні.

"З урахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань "Кавказ-2020", керівництво Міноборони і ЗСУ планує в цей же час, на останню декаду вересня, провести стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2020", – резюмував Таран, додавши, що в рамках цих навчань планується перевірити здатність Генштабу ЗСУ діяти у відповідності зі стандартами НАТО.

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