Прокурори ОГПУ отримали нагороди за значний особистий внесок у розвиток держави і багаторічну сумлінну працю

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба Офісу генпрокурора.

Державні нагороди трьом прокурорам особисто вручила очільниця ОГПУ Ірина Венедіктова.

«Ми пишаємося нашими кадрами і їхніми здобутками, які відзначають на найвищому державному рівні. Досвід та трудові досягнення цих працівників Офісу Генпрокурора гідно оцінені. Я переконана, що прокурори повинні бути заохочені, як морально, так і матеріально. Це важливо для ефективності надзвичайно важкої і важливої прокурорської роботи із захисту закону та протидії злочинності», - зазначила генеральний прокурор під час нагородження.

Начальник відділу координації та аналізу Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Василь Котла отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Яніс Сімонов, який працює в органах прокуратури 18 років, отримав з рук Ірини Венедіктової медаль «За працю і звитягу».

Почесне звання «Заслужений юрист України» присвоєно начальникові Департаменту представництва інтересів держави в суді Оксані Осадчій, яка працює в органах прокуратури 24 роки.

Під час нагородження очільниця ОГПУ Ірина Венедіктова також побажала своїм колегам не зупинятися на досягнутому та продовжувати плідно працювати на благо нашої держави.

Раніше ми повідомляли, Генпрокурор Ірина Венедіктова обговорила проведення реформи прокуратури в Україні з послами країн «Великої сімки» і Євросоюзу.

Вона розповіла, що в рамках оновлення кадрового потенціалу відомства в Офіс Генпрокурора влаштовують кандидатів ззовні системи, які пройшли всі етапи відбору. Крім того, триває прийом документів для нового відбору.

Венедіктова також розповіла про щоденні співбесіди прокурорів регіональних прокуратур. Генпрокурор уточнила, що все це робиться для очищення та оновлення системи.

Нагадаємо, Венедіктова терміново зібрала нараду з правоохоронцями

Як повідомляла Politeka, Офіс Генпрокурора забезпечив надходження до бюджету 28,9 млн грн

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