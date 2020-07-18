Прокуроры посвятили своей работе десятки лет

Прокуроры ОГПУ получили награды за значительный личный вклад в развитие государства и многолетний добросовестный труд

Как пишет Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Государственные награды трем прокурорам лично вручила глава ОГПУ Ирина Венедиктова.

«Мы гордимся нашими кадрами и их достижениями, которые отмечают на самом высоком государственном уровне. Опыт и трудовые достижения этих работников Офиса Генпрокурора по достоинству оценены. Я убеждена, что прокуроры должны быть поощрены, как морально, так и материально. Это важно для эффективности чрезвычайно тяжелой и важной прокурорской работы по защите закона и противодействия преступности», - отметила генеральный прокурор во время награждения.

Начальник отдела координации и анализа Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, которые ведут борьбу с организованной и транснациональной преступностью, Василий Котла получил орден «За заслуги» III степени.

Янис Симонов, который работает в органах прокуратуры 18 лет, получил из рук Ирины Венедиктовой медаль «За труд и доблесть».

Почетное звание «Заслуженный юрист Украины» присвоено начальнику Департамента представительства интересов государства в суде Оксане Осадчей, которая работает в органах прокуратуры-24 года.

Во время награждения глава ОГПУ Ирина Венедиктова также пожелала своим коллегам не останавливаться на достигнутом и продолжать плодотворно работать на благо нашего государства.

Ранее мы сообщали, Генпрокурор Ирина Венедиктова обсудила проведение реформы прокуратуры в Украине с послами стран «Большой семерки» и Евросоюза.

Она рассказала, что в рамках обновления кадрового потенциала ведомства в Офис Генпрокурора устраивают кандидатов извне системы, которые прошли все этапы отбора. Кроме того, продолжается прием документов для нового отбора.

Венедиктова также рассказала о ежедневные собеседования прокуроров региональных прокуратур. Генпрокурор уточнила, что все это делается для очищения и обновления системы.

Напомним, Венедиктова срочно собрала совещание с правоохранителями

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