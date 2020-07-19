Місцеві вибори 25 жовтня неможливі навіть на підконтрольній території Україні Донбасу, не кажучи вже про окуповані території

Про це в «Суботньому інтерв'ю» на «Радіо Свобода» повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Пояснюючи позицію Верховної ради по виборах до Донецької і Луганської обласних рад, вона зазначила, що є суттєва перешкода для їх проведення.

«Поки існує поділ цієї території - Донецька та Луганська області, поки зараз працюють цивільні і військові адміністрації, вибори зараз навіть на контрольованій частині проводити неможливо. Поки не буде наведений порядок у безпековому питанні, поки не відійдуть російські війська і не буде наша межа кордону так, як вона повинна бути, доти вибори там проводити просто немає раціональності», – заявила гість ефіру.

Вона підкреслила, що там буде «перехідний період», який, серед іншого, буде прописаний і в ЦВК.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України, представник України в ТКГ Олексій Рєзніков анонсував позачергові вибори на окупованих територіях Донбасу, які пройдуть «за спеціально ухваленим законом», а голосування буде проводитися тільки на підконтрольних уряду територіях України.

За словами політика, вибори в ОРДЛО будуть проведені тільки після повної деокупації Донбасу, виведення окупаційних військ РФ і передачі кордону під контроль Києву.

Раніше ми писали про те, що Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Автор законопроекту - нардеп від «Слуги народу» АлінаЗагоруйко.

Згідно з ухваленою постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні скрізь, крім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької та Луганської областей.

Ми також розповідали, що деякі підконтрольні Україні населені пункти на лінії розмежування знаходяться на балансі непідконтрольних територій. Журналіст Дмитро Василець пише, що, згідно з цими документами, школи, дитячі садки, медичні заклади, будинки і дороги на підконтрольній Києву території не можна фінансувати.

Нагадаємо, у Кабміні попередили про повернення Донбасу і назвали головні умови: "Мінімум 25 років...".

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