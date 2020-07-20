Як у Раді готуються до виборів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков озвучив особисту позицію

В ході підсумкової прес-конференції Разумков заявив, що вибори на окупованих територіях повинні бути згідно з єдиним законом, передає "РБК-Україна". За словами спікера, у парламенті в даний час не готується ніяких законопроектів, метою яких було б регулювання виборів в окремих районах Луганської та Донецької областей, а також Криму.

"Якщо ми говоримо з вами про вибори, то це моя особиста позиція, я думаю, що вибори по всій території суверенної держави повинні проходити згідно з єдиним законом", - зазначив Разумков.

Також, за словами голови ВР, на сьогодні немає у розробці законопроектів про особливий статус окупованого Донбасу.

При цьому заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявляла, що є суттєва перешкода для проведення місцевих виборів 25 жовтня на Донбасі.

«Поки існує поділ цієї території - Донецька та Луганська області, поки зараз працюють цивільні і військові адміністрації, вибори зараз навіть на контрольованій частині проводити неможливо. Поки не буде наведений порядок у сфері питання безпеки», – говорила Кондратюк.

Раніше ми повідомляли, журналіст Дмитро Василець заявив, що деякі селища, підконтрольні Україні, насправді знаходяться на балансі окупантів, посилаючись на документи, що потрапили до нього в розпорядження.

«Людей, що живуть на лінії розмежування в тих селищах кинули напризволяще, під щоденні обстріли і тотальну владу місцевих "царьків" в особі голів військово-цивільних адміністрацій», - додав журналіст.

Нагадаємо, українські території Донбасу раптово відійшли до ОРДЛО: "Людей кинули напризволяще"

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