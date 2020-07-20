Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, від чого залежить розмір зарплати народних депутатів
Як повідомляє Politeka.net, 20 липня він прокоментував з трибуни слова "слуги народу" Галини Третьякової, яка поскаржилася на оплату праці парламентарів.
"Гідний рівень оплати праці повинен бути у всіх. Так само і у народних депутатів України", - заявив Дмитро Разумков. - "Але він повинен бути відповідним тих рівнів доходів і заробітних плат, які отримує суспільство".
Як зазначив голова Верховної Ради, депутати знали, на яку зарплату можуть розраховувати в парламенті. У той же час Разумков визнав, що людям завжди хочеться більшого:
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"Я думаю, що немає такої людини, яка говорила бы, що "мені вистачає" або "не хочеться більше", - зазначив спікер.
На думку Дмитра Разумкова, народні депутати отримують гідні і закономірні зарплати. Він додав, що сам не потребує додаткових виплатах.
"Треба адекватно оцінювати свою роботу й оцінювати роботу інших. За того рівня заробітних плат, які є сьогодні в державі, я думаю, що зарплата народних депутатів... вона відповідає нормальному рівню оплати. Багато питань сьогодні бере на себе держава, бюджет. У мене таких питань не виникає ", - висловився Дмитро Разумков.
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Також Politeka писала, що Третьякова розгнівала українців черговою заявою.