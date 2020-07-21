Журналіст Айдер Муждабаєв висловився про переговори України з "ДНР" і "ЛНР"

За його словами, прямі переговори між офіційним Києвом і "владою" "ДНР" і "ЛНР" будуть означати поразку України.

Таку думку він висловив 2019 року в інтерв'ю для видання Обозреватель.

"Як тільки такі переговори почнуться розмови про незалежну Україну закінчаться. Це буде означати, що Україна здалася, визнала російську брехню. Як кажуть, якщо палець в пастку потрапив, то і весь пропав. Це те, про що мріє Путін. І це те, чого він хоче. Він хоче назавжди залишити собі Крим і змусити Україну рахуватися з окупованою Росією територією", – заявив він.

На його думку, такі переговори призведуть до визнання Україною так званих республік "ДНР" і "ЛНР".

"Будь-яке спілкування, навіть, начебто, гуманітарне, де-факто призводить до визнання того, що вони існують, і що в українців до них вже інше ставлення, а не як до коллаборантів, призначеним іншою державою. Якщо така помилка буде здійснена, її наслідки передбачити нескладно", - переконаний він.

Муждабаєв висловив надію на те, що влада України не піде на такий крок.

"Якщо починається контакт української влади і цих товаришів, то руйнується вся політика України, фактично це визнання поразки. Думаю, тільки божевільна людина може піти на це", – заявив він.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.