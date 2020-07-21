Перший президент України Леонід Кравчук обурився депутатської пенсією

Свій коментар колишній політик дав в інтерв'ю НВ.

"А в мене немає президентської пенсії! Я отримую депутатську пенсію в 18 тис. грн, але це сором і ганьба, що немає президентської. Я постійно порушую питання перед всіма президентами країни, але нинішня влада така примітивна, що всі думають, це я дбаю про гроші", - заявив перший президент України.

За його словами, справа не в сумі, а у визнанні.

"Прикро, що є люди, які зробили для країни сущі дрібниці, а у них пенсії в 100 або 200 тис. Я взяв на руки цю країну, і я поки що живий, а мені не можуть призначити зміст навіть у 5 грн. Скільки коштую стільки дайте", -

Нагадаємо, що раніше народний депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова влучила у новий скандал, заговоривши про зарплати парламентаріїв.

За її словами, вона дуже низька.

«Депутатська заробітна плата не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що насправді для того, щоб забезпечити роботу народного депутата, вона занадто низька», — зазначила вона.

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