У Кремлі не бачать підстав для проведення нормандської зустрічі в Берліні

Як передає Politeka, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Так, прессекретар Путіна відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського стосовно того, що всі сторони "нормандської четвірки" готові до проведення зустрічі в Берліні.

За словами Пєскова, в Росії поки що не бачать підстав для проведення такого саміту.

Представник Кремля наголосив, що сьогодні для проведення зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ в так званому нормандському форматі "немає необхідного грунту".

Слід зазначити, що передумовою для нової зустрічі в нормандському форматі є виконання домовленостей, досягнутих лідерами "нормандської четвірки" під час саміту, який проходив у Парижі в грудні минулого року. Серед озвучених домовленостей були такі як повне припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", розведення сил на лінії зіткнення.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на визначення із датою проведення нової нормандської зустрічі найближчим часом, оскільки всі сторони готові до проведення цього саміту. Про це глава держави сказав під час пресконференції, яку він давав спільно з президентом Швейцарії.

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