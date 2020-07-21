Скандальна нардеп від «Слуги народу», голова комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова продовжує відзначатися все новими суперечливими висловлюваннями та ініціативами

Як повідомляє Politeka.net, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв.

Він нагадав про скандального нардепа, яка раніше відзначилася висловлюванням про «неякісних дітей», а також міркуваннями про можливість стерилізації певних громадян. Лесєв прокоментував нову скаргу Третьякової, якій здалася замалою зарплата нардепів у розмірі 42 тисяч гривень.

«І Третьякова ж права. Як депутат може прожити на 42 тисячі? Це виходить жалюгідні 1400 гривень в день. І інша справа, скажімо, посібники для переселенців з Донбасу… Ну як біженці можуть отримувати більше, коли Третьяковій не вистачає 42 тисячі?», - зазначає Лесєв.

Він також звернув увагу на ще одну спірну ініціативу нардепа. Так, днями Третьякова виступила за легалізацію проституції в Україні.

«Коли є ліцензія і коли це цивілізовано, це можна контролювати», - заявила вона.

На думку Лесєва, такі ініціативи лише дискредитують її позицію голови комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

«Давайте підведемо підсумки. Соціальна допомога на дітей бідних батьків – це неправильно. Діти з'являються не тієї якості. Взагалі, соціальна допомога малозабезпеченим – це пережиток совка. А ось у депутатів зарплата маленька. Настільки маленька, що від розпачу іноді хочеться змінити стать. ЛГБТ і одностатеві шлюби – це майбутнє України. Ну і легалізація проституція – це наші нафта та газ. Але спочатку, друзі, діджіталізація», - підсумував Лесєв.

Нагадаємо, скандальна Третьякова розповіла про розпуск Ради Зеленським.

Як повідомляла Politeka, збіднілій Третьяковій запропонували скласти мандат.

Також Politeka писала, що скандальна "слуга народу" знову відзначилася скаргою на маленьку зарплату.