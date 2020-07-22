Президент України Володимир Зеленський після теракту в Луцьку повинен зайнятися переговорами з бойовиками на Донбасі
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Михайло Чаплига на своїй сторінці в Facebook.
Також він зазначив, що прийнявши умову терориста в Луцьку президент повинен проявити себе в переговорах з бойовиками "Л/ДНР"
Пізніше відео з офіційних аккаунтів президента було видалене.
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Нагадаємо, 21 липня автобус із людьми взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, погрожував підірвати автобус, але в результаті сам здався правоохоронцям.
Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.
Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.
Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.