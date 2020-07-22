Президент України Володимир Зеленський після теракту в Луцьку повинен зайнятися переговорами з бойовиками на Донбасі

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Михайло Чаплига на своїй сторінці в Facebook.

"Нова реальність полягає в тому,що Зеленський сказав і показав, що рейтинг не важливий йому (типо), переговори з терористами можна і потрібно вести, йти на всі компроміси, якщо на карті життя людей", - зазначив він.
 
За словами політолога, на Донбасі також перебувають полонені українці, яких потрібно звільняти.
 
"Там понад 3 мільйони заручників, вагітних жінок і дітей. Сказав А - скажи і Б! Або відставка!", - вважає політолог.

Також він зазначив, що прийнявши умову терориста в Луцьку президент повинен проявити себе в переговорах з бойовиками "Л/ДНР"

"А тепер продовжуй, красень... продовжуй, одновимірний! Наступна зупинка в ОРДЛО.
І тільки спробуй зістрибнути - ти вже в сильце потрапив і тепер тільки затягувати його будеш", - уклав політолог.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, який захопив автобус і тримав у заручниках людей. Зеленський записав відео, сказавши ті слова, які зловмисник вимагав. 

Пізніше відео з офіційних аккаунтів президента було видалене. 

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Нагадаємо, 21 липня автобус із людьми взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, погрожував підірвати автобус, але в результаті сам здався правоохоронцям.