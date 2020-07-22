Президент України Володимир Зеленський після теракту в Луцьку повинен зайнятися переговорами з бойовиками на Донбасі



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Михайло Чаплига на своїй сторінці в Facebook.

"Нова реальність полягає в тому,що Зеленський сказав і показав, що рейтинг не важливий йому (типо), переговори з терористами можна і потрібно вести, йти на всі компроміси, якщо на карті життя людей", - зазначив він.

За словами політолога, на Донбасі також перебувають полонені українці, яких потрібно звільняти.