П'ятий президент України Петро Порошенко повинен сидіти у в'язниці



Як передає Politeka.net, таку заяву зробила колишній нардеп Надія Савченко в ефірі 4 телеканалу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

До такого висновку вона прийшла, прослухавши заяву Давида Жванії, який виступив з розповів, що п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, "купивши" підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.

"Якщо дивитися на слова, якими він користується, що це державний переворот, він дуже правильно сказав, на хвилі народних протестів. У нас були народні протести. У нас було повстання. Виникнення може перерости або у революцію, або у державний переворот. У нас революція, на жаль, не вийшла. Бо революція - це коли змінюється система", - зазначила Савченко.

За її словами, за злочини, які описав Жванія, екс-президенту України доведеться відповідати.

"Я вважаю, що Жванія - це просто ще одна додаткова інформація, яка повинна показати українському, по-перше, правду, відкрити очі, що у нас не гетьман, у нас чмо. Друге, це те, що це чмо треба садити. Мої критичні оціночні судження. Кожного президента є за що відповідати перед своїм народом. Кожному. Порошенко чекають всі його нагороди. Повірте. Вони його дочекаються. Він всі їх отримає сповна. При цьому президентові. При наступному. Але він все отримає сповна", - заявила колишній нардеп.

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