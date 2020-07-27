Розкриті подробиці переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним
Як передає Politeka.net про це інформує Telegram-канал Легітимний.
Крім перемир'я на Донбасі та імплементації Мінських угод, глави держав обговорили можливе звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова, у якого трагічно загинув 3-річний син.
"Президент Росії в особистій розмові з Зеленським обіцяв, що розгляне варіанти, за яких можна «випустити» Руслана Сулейманова. Джерело повідомляє, що є кілька варіантів", - інформують інсайдери.
Емілі Ратаковскі в бікіні показала, як виглядає рай: "Ох, неможливо дивитися спокійно"
Басков змінився до невпізнання і ошелешив витівкою через горілку: "Весь час від нудьги..."
Рахунки українців масово спустошують, розкрито зухвалу схему: "Банкомат з'їдає карту і..."
Ціни на газ злетять, українців доб'ють новими тарифами: "До 10 тисяч гривень..."
Не виключено, що Руслана Сулейманова незабаром передадуть Україні в рамках обміну полоненими.
"Перший, що Сулейманова "випустять" відразу, а другий - це тимчасово при супроводі дадуть побувати на похоронах сина, а згодом "передадуть-обміняють" Україні. Цей жест буде хорошим знаком в особистих взаєминах між президентами двох країн", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми розповідали, що окупанти в Криму продовжують репресії проти кримськотатарського народу. Після затримання Руслана Сулейманова безслідно зник її 3-річний син Мусу.
Через кілька днів пошуків тіло маленької дитини знайшли у вигрібній ямі. Окупанти відразу ж заявили, що Мусса потонув і на його тілі нібито не виявлено слідів насильницької смерті.
У Меджлісі не поспішають вірити офіційній версії окупантів і планують залучити своїх юристів і експертів для паралельного розслідування.
Нагадаємо, зустріч Зеленського з Путіним: з'явилася заява МЗС України, «тільки на церемонії…».
Як повідомляла Politeka, Зеленський нарешті висловився про подачу води в Крим: "Цього достатньо, щоб...".
Також Politeka писала, що Зеленський може піти у відставку, з'явився документ: «президент зізнався, що…».