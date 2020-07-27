Розкриті подробиці переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним

Як передає Politeka.net про це інформує Telegram-канал Легітимний.

Крім перемир'я на Донбасі та імплементації Мінських угод, глави держав обговорили можливе звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова, у якого трагічно загинув 3-річний син.

"Президент Росії в особистій розмові з Зеленським обіцяв, що розгляне варіанти, за яких можна «випустити» Руслана Сулейманова. Джерело повідомляє, що є кілька варіантів", - інформують інсайдери.

Не виключено, що Руслана Сулейманова незабаром передадуть Україні в рамках обміну полоненими.

"Перший, що Сулейманова "випустять" відразу, а другий - це тимчасово при супроводі дадуть побувати на похоронах сина, а згодом "передадуть-обміняють" Україні. Цей жест буде хорошим знаком в особистих взаєминах між президентами двох країн", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, що окупанти в Криму продовжують репресії проти кримськотатарського народу. Після затримання Руслана Сулейманова безслідно зник її 3-річний син Мусу.

Через кілька днів пошуків тіло маленької дитини знайшли у вигрібній ямі. Окупанти відразу ж заявили, що Мусса потонув і на його тілі нібито не виявлено слідів насильницької смерті.

У Меджлісі не поспішають вірити офіційній версії окупантів і планують залучити своїх юристів і експертів для паралельного розслідування.

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