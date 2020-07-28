Мітинги в російському Хабаровську будуть мати потенціал тільки в одному випадку

Своєю думкою російський опозиційний політик Юрій Медовар поділився в інтерв'ю видання "Обозреватель".

"Потенціал воно буде мати тільки в тому випадку, якщо це протестний рух підтримають інші міста-мільйонники. Причому одночасно в різних регіонах.

Зараз відбувається відцентровий рух – від центру до околиць. Я завжди говорив, якщо щось станеться, то на "окраїнах імперії". Як правило, вони прагнуть свободи. Коли розвалювався СРСР, було саме так – відвалювалися країни, які були на околицях. А центральна частина залишилася.

Потрібно врахувати, що в Хабаровську – інший народ. На Далекий Схід відправляли в посилання, там нормальні люди. Там мужики, це не московська інтелігенція, яка кидається пластиковими стаканчиками. Там мужики серйозні. Мужик сказав – мужик зробив. Вони будуть стояти. І не дай Бог, якщо їх почнуть розганяти. Це погано скінчиться", - заявив Медовар.

Крім того, опозиціонер зазначив, що президент РФ програв у тому числі, через "незрозумілу Конституцію".

"Це дуже складна ситуація. Але Путін у будь-якому випадку програв. Я не знаю, хто в нього радники. Вважаю, що йому потрібно вигнати всіх, тому що вони його підставляють.

Навіщо знадобилася ця незрозуміла Конституція, цей плебісцит, який суперечить самій Конституції? Висувати пропозиції щодо поправок до Конституції має право одна п'ята депутатів Держдуми, тобто 90 людина, а не одна тітка (Валентина Терешкова, – Ред.). Вона взагалі не мала права висувати ці поправки", - резюмував Медовар.

Раніше ми писали, що в Росії голосування за поправки до Конституції набули справжньої маргінальної форми.

Соціальні мережі вже облетіли фото, на яких люди голосують, кидаючи бюлетень в урну в багажнику машини, голосуючи на пні і біля паркану.

Проте найкрасномовніше фото всього, що відбувається опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Մιtαuskαs.

На знімку людина повзе на колінах по дерев'яному мосту без перил, щоб дістатися до виборців і зібрати їх голоси.

«Фото дня! Гушкала, Карелія. Член виборчкому повзе до путінським виборців по єдиному мосту без перил, щоб вони змогли проголосувати за можливість повзати так до 2036 року, а на сам «шляхопровід» не насмілилася зазіхати Америка», – підписав автор епічність кадр.

Нагадаємо, дні режиму Путіна полічені, астролог назвав дату повалення: "Піднімуться протести і...".

Як повідомляла Politeka, ображений Зеленським Путін раптово заговорив про візит керівництва України до Москви.

Також Politeka писала, що Путін спантеличений яскраво зганьбився перед Трампом, фотожаба справила фурор.