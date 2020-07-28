Спікер українського парламенту Дмитро Разумков підписав закон “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” (№2285-д) і передав його на підпис президенту Володимиру Зеленському

Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Відзначається, що спікер підписав закон 27 липня, а сьогодні його направили на підпис Зеленському.

Нардепи проголосували за вказаний закон 14 липня.

Документом передбачено виключний перелік видів діяльності у сфері дозволених в Україні азартних ігор. Також встановлюється кримінальна відповідальність за їх організацію без ліцензії.

Так, з моменту вступу закону в силу, в Україні дозволяється проведення наступних заходів: азартних ігор у гральних закладах казино; азартних ігор в інтернет-казино; букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в інтернеті; ігор у залах гральних автоматів; азартних ігор в покер в інтернеті.

Варто відзначити, що прийняття закону про гральний бізнес має чимало противників, як серед простих українців, так і в стінах парламенту. У день голосування у Раду внесли три проекти постанов, які блокують підписання закону про гральний бізнес. Однак 21 липня депутати не підтримали їх, тому голова Ради і президент можуть підписати документ. Але не всі вірять, що закон буде підписаний.

Додамо також, що у фінальну версію закону додали норму про можливості розміщувати казино в чотиризіркових готелях. Про це після голосування повідомив перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк. Він припустив, що це було зроблено навмисно, і назвав цю норму додатковою підставою для вето президента.

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