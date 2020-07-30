Президент України Володимир Зеленський ніяк не реагує на затримання бойовиків "ЛДНР" у Мінську, тому що "не хоче дратувати Путіна"

Як передає Politeka , таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.

Так, коментуючи резонансне затримання російських бойовиків у Білорусі, Смолій наголосив на відсутності реакції з боку Зеленського.

"Серед затриманих з групи Вагнера є також злочинці, які мають відношення до війни на Донбасі. Саме Україні варто було б передати частину цих осіб, і саме влада зараз мала б зв‘язуватись і вимагати передачі цих осіб. Але Зеленський мовчить, бо не хоче дратувати Путіна, він далі продовжує заглядати в очі і шукати там миру, тому ми в черговий раз показуємо політичну імпотенцію", - написав Смолій.

Говорячи безпосередньо про Білорусь, експерт спрогнозував, що країні навряд чи вдастся уникнути агресії з боку РФ. Росія буде використовувати у власних інтересах вибори в Білорусі та нестабільність в країні, а також незадоволення Лукашенком.

"Все лише починається. Росію може врятувати лише нова-стара коротка та переможна війна, і Путін це прекрасно розуміє. Україні також варто готуватися до конфліктів та дестабілізації, адже це останній шанс путінської влади втриматися та знищити Україну", - вважає експерт.