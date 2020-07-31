Президент України Володимир Зеленський порушив ще одну свою обіцянку

Як повідомляє Politeka.net про це журналіст Михайло Ткач заявив в Facebook.

Зокрема, це стосується заяви Зеленського про те, що «кортеж президента – такий же учасник руху, як і все».

«Близько десяти хвилин тому поліцейський перекрив рух транспорту для в'їзду кортежу президента Зеленського на державну дачу в Конча-Заспі. В результаті утворюється черга з народу щоб «слуга народу» заїхав додому. Світлофор, здається, поламався», – написав він.

Ткач нагадав, що всього буквально рік тому президент дав гучну обіцянку народу, що дороги заради нього перекривати не будуть.

"Ось так президент Зеленський їде додому. З мигалками і без правил. "Кортежи нах..",- як колись казав Голобородько", - написав журналіст.

Раніше ми писали, що кадри кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі викликали великий резонанс в соцмережах.

Очевидці опублікували на YouTube відео, як автомобільна колона пересувалася по місту.

Напередодні Володимир Зеленський відвідав Одесу з робочою поїздкою. Як звернули увагу місцеві жителі, у супроводі президента було близько десятка автомобілів, включаючи поліцейську.

Варто відзначити, що під час передвиборної компанії глава держави обіцяв позбутися від кортежів та не перекривати дороги для їхнього руху. Як видно на ролику, проїжджу частину спеціально для президента дійсно ніхто не перекриває, крім того, машини зупиняються на світлофорах.

Нагадаємо, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».

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