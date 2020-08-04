Арсен Аваков не є загрозою для президента Володимира Зеленського

Таку думку в ефірі Радіо Свобода озвучив радник з антикризових комунікацій голови ВП Михайло Подоляк, пише Politeka.

Чиновник пояснив свою думку тим, що Зеленський, за його словами, чітко пояснив Авакову "хто в країні головний".

"Іноді Аваков намагався перетягнути на себе функції президента. Володимир Олександрович делікатно, але чітко пояснив, що президент у цій країні він, і тільки він, та ключові напрямки визначає тільки він, у Арсена Борисовича – безпека", – сказав Подоляк.

На уточнююче питання, коли стався цей розмова між президентом і міністром МВС, представник ВП повідомив, що подібні розмови відбувалися не один раз.

"протягом останніх трьох – чотирьох місяців, коли точно зрозуміло, що Володимир Олександрович – це серйозний гравець і прийшов на досить тривалий час. Та Арсен Борисович теж це зрозумів. І це дуже добре. Тому що неможливо ефективно працювати, коли існує чия ілюзія, що він має право перебирати на себе функції президента", – додав Михайло Подоляк, запевнивши, що відчуває до Арсену Авакову "теплейшие почуття".

Politeka писала про те, що стало відомо про підготовку замаху на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в четвер увечері в ефірі одного з українських телеканалів.

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