У 57-річного українського олігарха і політика Ігоря Коломойкого сталося велике горе

У віці 80 років померла його мама Зоя Ізраілевна Коломойська.

Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України.

«4 серпня 2020 року (14 ава 5780 року за єврейським календарем) стала відома сумна звістка про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Израилевны Коломойської матері Президента Об'єднаної єврейської громади України Ігоря Валерійовича Коломойського», повідомили в організації.

Де це сталося і що саме стало причиною її смерті, не уточнюється.

Об'єднана єврейська громада України від імені єврейської спільноти, від імені єврейських громад та організацій України висловила співчуття родині Коломойських.

Про маму олігарха відомо досить мало. Зоя Ізраілевна Коломойська була інженером і працювала в молодості у дніпровському інституті Промбудпроект.

Також зовсім мало інформації потрапляє в поле зору громадськості про інших членів сім'ї бізнесмена. Відомо, що Ігор Коломойський одружений, має дочку Анжеліку і сина Григорія. Сім'я проживає в швейцарському місті Женева. Син Григорій Коломойський баскетболіст, гравець клубу «Дніпро».

Нагадаємо, велике щастя сталося у родині 57-річного Ігоря Коломойського, відомі подробиці: "народилася двійня".

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