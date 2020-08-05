70-річний екс-президент Віктор Янукович навіть через шість років після втечі з України побоюється за своє життя

Тому перед кожним виходом в публічні місця він вдається до допомоги гриму. Про це в ефірі каналу Newsone розповів колишній нардеп й іекс-голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За словами політика, під час відпочинку він зустрів росіянина, який працює в системі державної влади в РФ на дуже високій посаді.

«І він мені розповів, що, побоюючись за своє життя, причому як з боку недругів, так і з боку, напевно, колишніх друзів, вже там, у Російській Федерації, Віктор Федорович для того, щоб відвідувати публічні місця, користується найсучаснішими розробками для того, щоб гримуватися до невпізнання. Фактично, до такої міри, щоб перебуваючи поруч, за два-три метри, людина, яка його дуже добре знає, його не впізнала", - поділився Добкін у студії.

Він зізнався, що особисто не бачив «видозміненого» Януковича, однак у нього є всі підстави вірити інформатору.

Що ж стосується останньої зустрічі з колишнім президентом, то, як пригадав політик, вона була 22 лютого 2014 року.

Повертаючись до розповіді про грим Януковича, він додав:

«Мені здається, що ця річ може бути насправді. З останніх спогадів про Віктора Федоровича мені це найчастіше спадає на думку».

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