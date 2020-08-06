В Росії почали визнавати, що "далеко зайшли" в питанні з Україною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі.

Так, президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про свою розмову з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу з приводу бойових дій на сході України і російської агресії, яка розпочалася на території України з 2014 року.

Зокрема, в інтерв'ю українському журналісту і телеведучому Дмитру Гордону Лукашенко розповів про свою розмову з російським міністром.

Дружина Гордона Олеся Бацман, яка була присутня під час запису інтерв'ю, розповіла про слова Лукашенко з приводу розмови з Шойгу на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, білоруський президент зізнався, як одного разу запитав у Шойгу, чи не здається йому, що російська влада занадто далеко зайшла в питанні окупації і війни з Україною. На це Шойгу відповів ствердно.

"Сергію, Вам не здається, що ви занадто далеко зайшли з Україною?" - "Здається", - відповів мені Шойгу", - навела Боцман цитату Лукашенка.

Також вона повідомила, що скоро в мережі з'явиться інтерв'ю Гордона з Лукашенком.

Нагадаємо, Лукашенко після підлості від РФ заявив про готовність до конфлікту: "ми зробили висновки".

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