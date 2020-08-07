З терористами можна і потрібно вести переговори

Звільнення територій у всьому світі починається з переговорів

Про це у своєму блозі для Цензор заявив експерт з питань державної безпеки, генерал-майор юстиції Василь Вовк, повідомляє Politeka.

Генерал нагадав про нещодавнє захоплення заручників у Луцьку, під час якого навіть президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог терориста.

"У всьому світі звільнення територій, об'єктів, людей починається з переговорів з тими, хто їх захопив", – переконаний Вовк.

Також експерт вважає, що глава держави, який регулярно виїжджає в різні регіони України, просто зобов'язаний відвідати Луганськ і Донецьк.

"Донбас-територія України, це-наші обласні центри. Не потрібно боятися - це той крок, після якого якраз можлива не на словах, а на ділі реінтеграція окупованого Донбасу", – вважає Василь Вовк.

І боятися, продовжив генерал-майор, Володимиру Зеленському не потрібно:"тут або пан, або пропав".

Василь Вовк вважає, що і Росія, і непідконтрольні Києву території Донбасу зроблять все від них залежне для забезпечення безпеки українського президента.

"РФ і" ДНР / ЛНР " кістками ляжуть, щоб нічого не сталося з президентом України, тому вперед! Це навіть не другий термін, це-довічна довіра і повага від українського народу", – закликав експерт Володимира Зеленського.

Politeka писала, що в України з'явився шанс повернути Донбас. Таку думку озвучив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Тобто говорити, що ми зовсім відмовляємося - ні. Але ми говоримо, що максимум, на що ми можемо піти, - на поетапне вирішення питання. А там - або ішак здохне, або султан помре", - пояснив він.

Подібний план, на думку військового, може стати шансом на введення миротворців на окуповані території.

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