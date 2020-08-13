З Путіним потрібно бути обережними

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в ТКГ по Донбасу, висловився про вибори на непідконтрольній території України

За його словами, вибори на Донбасі неможливі, поки країною, яка окупувала ці території, керує Володимир Путін.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, глава країни-агресора Росії Володимир Путін - це "некерована людина" зі зброєю, і з ним потрібно діяти обережно.

"Які можуть бути вибори на Донбасі, коли там (в Росії прим.ред) сидить людина, яка нікому не підкоряється. Хто може гарантувати, що він не використовує зброю виборів?"- обурився Кравчук.

Серед інших причин неможливості проведення виборів в ОРДЛО він назвав і постійну пропаганду кремлівських ЗМІ, яка триває протягом шести років окупації українських територій Росією. Перший президент також закликав представників влади України свідоміше ставитися до того, що вони говорять про Донбас, зокрема, і про вибори там.

Він зазначив, що не можна підписувати ніякі документи, маючи на увазі прийняті попередньою українською владою документи, а також "формулу Штайнмаєра", які передбачають спочатку проведення виборів на Донбасі, а потім вирішення питань щодо кордонів.

"Можна допускати в розмовах різні варіанти, нюанси. Але ніколи не підписуй документи. Тому що діють не слова, не телеканали і шоу, а документи", – підкреслив Кравчук.

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