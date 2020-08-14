Протести в Білорусі навмисно намагаються придушити з особливою жорстокістю, щоб підготувати країну до анексії

Як передає Politeka, таку думку висловив на своїй сторінці в соцмережі політичний і військовий експерт Олексій Арестович.

Він наголосив, що задавити протести можна було б і в половину менше жорстко - тим паче, надмірна жорстокість як раз провокує людей на ці протести.

"Загалом, вимальовується, що ще деякий час, який в принципі може вимірюватися днями, і Білорусь перетворитися в простір виснажених і розпорошених військових, поліцейських і демонстрантів, задовбавшихся до такої міри, що вони не здатні надати організованого і рішучого опору, тим більше, що тисячі демонстрантів вже сидять під вартою", - написав Арестович.

На думку експерта, це призведе до того, що Путіна закличуть ввести війська.

"Страву буде подано. До анексії", - вважає Арестович.

За його словами, надалі ці протести в Білорусі можуть перетворити на бійню зі стріляниною спеціально підготовленими людьми в обидві боки - як у демонстрантів, так і в силовиків, з десятком жертв, щоб ситуацію в країні можна було кваліфікувати як розкол і катастрофу.

"А далі - Путін, введи війська, врятуй братську країну", - прогнозує експерт.

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